Laboratuvar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre laboratuvar mı, labaratuar mı yoksa labaratuvar mı?

Laboratuvar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre laboratuvar mı, labaratuar mı yoksa labaratuvar mı?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘laboratuvar’dır. Laboratuvar mı, labaratuar mı yoksa labaratuvar mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘laboratuvar'dır.

LABORATUVAR NE DEMEK: Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer.

LABORATUVAR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “laboratuvar mı, labaratuar ya da labaratuvar mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı laboratuvar şeklinde olmalıdır.

labaratuar (Yanlış kullanım)

labaratuvar (Yanlış kullanım)

laboratuvar (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okul laboratuvarı için toplanan para yeterli olmadı.”