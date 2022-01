Lady Gaga bu defa da Mary Magdalene rolüne talip

House of Gucci'de Patrizia Reggiani'yi canlandıran Lady Gaga, gönlünde yatan asıl rolü açıkladı. Gaga, Mary Magdalene rolüne talip olduğunu söyledi.

35 yaşındaki Lady Gaga, Mary Magdalene’den etkilendiğini ve onu oynamak istediğini söylüyor. İncil’de geçen Mecdelli Meryem isimli tarihi figür için Gaga şu açıklamaları yapıyor: “Her zaman Mary Magdalene’i oynamak istemişimdir. Ama bence bunun nedeni, ona hayran olmamdı, çünkü o aslında İsa’nın kız arkadaşı olan fahişe olarak görüldü. İsa çarmıha gerilirken de oradaydı. O tarihin önemli bir parçası ama aynı zamanda karanlık bir figür, bir fahişe olarak görülüyor. O daha çok The Scarlet Letter (kırmızı leke).”

Gaga, “Sevdiği kişi için her şeyi yapmaya hazır olan bu kadının hikayesinin ilginç olabileceğini düşündüm. Sanırım kadın hikayeleriyle ilgileniyorum.”

PARTNERLERİNİN KİŞİSEL ALANLARINA DİKKAT EDİYOR

Lady Gaga oynamak istediği rolle ilgili yaptığı açıklamaların yanında herhangi bir projede çekimler sırasında karşısındaki oyuncuların özel alanına ne kadar dikkat ettiğinden de bahsetti.

Sık sık partnerine dokunmadan önce onay alan Lady Gaga, daha önce gençken bir yapımcı tarafından tecavüz edilip hamile bırakıldıktan sonra yaşadığı yıkımdan bahsetmişti.

Prens Harry ve Oprah Winfrey’in belgesel dizisi The Me You Can’t See’nin Mayıs 2021’deki ilk bölümünde, şarkıcı gözyaşları içinde psikotik kriz geçirdikten sonra yaşadığı saldırıyı atlatmasının yıllarını aldığını söyledi.

2016’da Gaga ve Diane Warren, üniversite kampüslerinde cinsel saldırı olaylarını vurgulayan The Hunting Ground belgeseli için “Til It Happens To You” şarkısını birlikte yazdılar.

