Lady Gaga devamı çekilen Top Gun projesinde

Ünlü pop yıldızı Lady Gaga'nın birkaç gün içinde çıkacak yeni teklisi Tom Cruise'un filmi "Top Gun: Maverick"in soundtrack'inde yer alacak.

Sozcu.com.tr

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36 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Tom Cruise’un yine başrolünde yer aldığı ve devamı çekilen “Top Gun: Maverick” filminin soundtrack’i için şarkı hazırlıyor.

Daily Mail’in haberine göre, müzik uzmanları “Hold My Hand” şarkısının efsanevi olduğunu ve önümüzdeki haftadan itibaren dinlenebileceğini söylüyor.

Ayrıca pop yıldızının, Bradley Cooper’la birlikte rol aldığı “A Star Is Born” filmindeki “Shallow” şarkısıyla 2019 Oscar Ödülleri’nde En İyi Orijinal Şarkı ödülünü kazandıktan sonra bir Oscar ödülü daha kazanabileceği iddia ediliyor.

Tom Cruise’u üne kavuşturan film olan 1986 yapımı orijinal “Top Gun” filmi de, “Take My Breath Away” ile En İyi Orijinal Şarkı Oscar ödülünü kazanmıştı.

“Top Gun: Maverick” adını taşıyan devam filminde de yine Tom Cruise başrolde olacak. Önümüzdeki ay sinemalarda gösterime girecek filmin özeti şu şekilde: “Donanmanın en iyi havacılarından biri olarak otuz yıldan fazla hizmet verdikten sonra Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlayacak ve büyük bir fedakarlık yapmasını gerektiren bir göreve gitmek zorunda kalır.

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