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Lady Gaga, Gucci ailesini anlatan suç filminde rol alacak
Lady Gaga, Gucci ailesini anlatan suç filminde rol alacak
ABD'nin ünlü medya şirketi MGM, moda ikonu Guccio Gucci'nin torunu Maurizio Gucci'nin öldürülmesini anlatan gerçek suç draması haklarını satın aldı. Lady Gaga da bu filmin başrolünde oynamak için görüşmelere başladı.
Kültür Sanat 9 Nisan 2020 - 13:53

Yaptığı müzik ve oyunculuğuyla da adından söz ettiren Lady Gaga, Gucci ailesini anlatan bir suç filminde rol alacağı iddia edildi. Film, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed adlı kitaptan uyarlanacak.

Ridley Scott ve Giannina Scott tarafından, Scott Free Productions adı altında çekilecek olan filmin 2021’de yayınlanması planlanıyor.

Gaga, başrolünü Bradley Cooper ile paylaştığı A Star Is Born filmiyle sinema sektöründe de başarılı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştı.

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