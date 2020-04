Lady Gaga, Gucci ailesini anlatan suç filminde rol alacak

Yaptığı müzik ve oyunculuğuyla da adından söz ettiren Lady Gaga, Gucci ailesini anlatan bir suç filminde rol alacağı iddia edildi. Film, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed adlı kitaptan uyarlanacak.

Ridley Scott ve Giannina Scott tarafından, Scott Free Productions adı altında çekilecek olan filmin 2021’de yayınlanması planlanıyor.

Gaga, başrolünü Bradley Cooper ile paylaştığı A Star Is Born filmiyle sinema sektöründe de başarılı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştı.