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Lady Gaga yeni albümünün görsellerini paylaştı
Lady Gaga yeni albümünün görsellerini paylaştı
Ünlü şarkıcı Lady Gaga, corona virüsü nedeniyle çıkış tarihini ertelediği heyecanla beklenen yeni albümünden iki görseli hayranlarıyla paylaştı.
Kültür Sanat 6 Nisan 2020 - 15:09

Lady Gaga, yeni albümü Chromatica’nın albüm kapak fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.

ABD’li şarkıcı, corona virüsü salgınının yarattığı küresel çaptaki sağlık krizi nedeniyle, albümünün çıkışını ileri bir tarihe ertelemişti.

Gaga, hala çıkış tarihi belli olmayan Chromatica’nın görsellerini, “Chromatica 2020” notuyla paylaştı.

Corona salgını nedeniyle, “Zor zamanlardan geçiyoruz” diyen Lady Gaga, “Bunun albüm yayınlamak için doğru zaman olmadığını hissediyorum” demişti.

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