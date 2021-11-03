Lady Gaga yeni filmindeki rolle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu

Lady Gaga, Vogue'a, House of Gucci'de canlandırdığı katil Patrizia Gucci ile filmin çekimlerine kadar hiç konuşmadığını itiraf etti. Gaga, kimsenin ona Patrizia rolünü nasıl oynayacağını söyleyemeyeceğini, buna canlandırdığı hüküm giymiş suçlunun da dahil olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ridley Scott’un yönetmen koltuğuna oturduğu, Lady Gaga, Salma Hayek ve Adam Driver’ın başrollerini paylaştığı House of Gucci çalışmaları devam ediyor.

Maurizio Gucci’nin ölümünü anlatan film daha vizyona girmeden ses getirmeye devam ediyor. Önce Patrizia Gucci’nin Lady Gaga’nın ya da film ekibinin kendisiyle hiç görüşmediğine dair haberler basına yansımıştı. Lady Gaga, Vogue’ye verdiği son röportajda bu duruma bir açıklık getirdi.

Lady Gaga, House of Gucci’ye hazırlanırken gerçek Patrizia Gucci ile hiç konuşmadığını itiraf ederken, karakterde bir yıldan fazla zaman geçirdiğini ortaya koyuyor. Vogue’a “Tamamen dürüst ve şeffaf olacağım: Bir buçuk yıl onun gibi yaşadım” dedi.

GERÇEKLİKLE BAĞLARIMI KAYBETTİM”

Gaga, İtalyan sosyetik Patrizia Gucci rolünü üstlenirken o kadar derine indiğini ve gerçeklikle bağını kaybetmeye başladığını açıkladı. Gaga, “Üzerinde çalışmaya başlayalı üç yıl oldu ve tamamen dürüst ve şeffaf olacağım: Dokuz ay boyunca onun aksanıyla konuştum” dedi.

Gaga sözlerine şu şekilde devam etti: “Çekimlerin sonlarına doğru bir noktada psikolojik bir zorluk yaşadım. Ya otel odamda, Reggiani gibi yaşıyor ve konuşuyordum ya da sette onun gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Bir gün şapkamla İtalya’da yürüyüşe çıktığımı hatırlıyorum. Yaklaşık iki aydır yürüyüş yapmamıştım ve panikledim. Bir film setinde olduğumu sanıyordum.”

Gaga saçlarını Reggiani’ninkiyle uyumlu olacak şekilde boyadı ve bu kadının yolculuğu karşısında büyülendiğini söyledi: “Patrizia’nın fotoğrafçı olduğuna dair hiçbir kanıtım yok, ama bir egzersiz olarak ve onun hayattaki ilgilerini keşfederek fotoğrafçı olabileceğimi düşündüm, bu yüzden gittiğim her yere bas-çek fotoğraf makinemi götürdüm. Patrizia’nın güzel şeyleri sevdiğini fark ettim. Bir şey güzel değilse, onu sildim. Bu kadının yolculuğu beni büyüledi.”

Kara Dul olarak da bilinen Patrizia Gucci, eski kocası Maurizio Gucci’yi öldüren tetikçiyi işe almaktan suçlu bulunmuş ve 29 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Patrizia Gucci, daha önce mart ayında, Gaga’nın rolü canlandırmadan önce kendisiyle tanışmadığı için rahatsız hissettiğini söylemişti.

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