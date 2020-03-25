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Lady Gaga’dan corona virüsü nedeniyle zorunlu rötar
Lady Gaga’dan corona virüsü nedeniyle zorunlu rötar
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, corona virüsü salgını sebebiyle "Chromatica" albümünün çıkış tarihin erteledi.
Kültür Sanat 25 Mart 2020 - 12:04

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü, sanatçıların planlarını da altüst etti. Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 10 Nisan’da yayınlanması planlanan yeni albümü “Chromatica”nın çıkış tarihini ertelediğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Gaga, “Bu hepimiz için çok telaşlı ve korkutucu bir dönem. Sanatın böyle zamanlarda birbirimize neşe ve şifa sağlamak için sahip olduğumuz en güçlü şeylerden biri olduğuna inanıyorum, bu küresel salgın sırasında bu albümü yayınlamak benim için doğru gelmiyor” dedi.

Fotoğraflar: Depophotos

SOSYAL MESAFE UYARISI

Salgına karşı sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısında bulunan Gaga, şöyle dedi:

“Sağlık çalışanlarına temel tıbbi ekipmanların verilmesine dikkat edilmesi, devlet okullarındaki çocukların ihtiyaç duydukları yemek yardımını aldıklarından emin olunması benim için önemli.”

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