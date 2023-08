Lady Gaga’dan müzik efsanesine saygı duruşu

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 21 Temmuz'da 96 yaşında hayatını kaybeden Tony Bennett'in ölümünü anmak için Instagram'da paylaşım yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

37 yaşındaki ünlü şarkıcı Lady Gaga, pazartesi günü ikilinin soyunma odasında kucaklaşırken çekilen duygusal bir fotoğrafına, “Arkadaşımı sonsuza kadar özleyeceğim” dedi.

“The Way You Look Tonight”, “Body and Soul” ve “I Left My Heart In San Francisco” gibi parçalarla tanınan ve 96 yaşında yaşamını yitiren Tony Bennett için yazan Gaga, “Onunla şarkı söylemeyi, onunla kayıt yapmayı, onunla konuşmayı, birlikte sahnede olmayı özleyeceğim.”

“Tony ile hayatımı bir zaman tünelinde yaşamalıyım. Tony ve ben bu büyülü güce sahibiz. Kendimizi başka bir çağa taşıdık, müziği birlikte modernize ettik ve şarkı söyleyen bir ikili olarak ona yepyeni bir hayat verdik. Ama bu bir oyunculuk değildi. İlişkimiz çok gerçekti.” dedi.

Ünlü şarkıcı, ona müzik ve şov dünyasını öğretmenin yanı sıra, Bennett’in kendisine moralini nasıl yüksek tutacağını ve nasıl dik duracağını gösterdiğini de söyledi.

Ünlü şarkıcının ölüm nedenine de değinen Gaga, “Tony’yi Alzheimer’a kaptırmak acı verici ama aynı zamanda gerçekten güzeldi.”

“Bir hafıza kaybı dönemi, bir insanın hayatında çok kutsal bir zamandır. Tek istediğim Tony’nin onu ne kadar sevdiğimi ve hayatımda ona sahip olduğum için ne kadar minnettar olduğumu hatırlamasıydı. Yapabildiği hayatı – doğası bu kadar derinden değişirken benimle şarkı söylemeye istekli olmak. Bu deneyimi asla unutmayacağım. Tony Bennett’i asla unutmayacağım” diye ekledi.

İlginizi Çekebilir Lady Gaga'nın yeni rolü için değişimi olay oldu

İlginizi Çekebilir Efsanevi şarkıcı 96 yaşında hayatını kaybetti