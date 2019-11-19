Lady Macbeth ile ilk kez CRR’de

Lady Macbeth ile ilk kez CRR’de

imPerfect Dancers Company, “Lady Macbeth“ ile Türkiye’de ilk kez CRR Konser Salonu’nda izleyici ile buluşuyor.

Pisa Opera ve Balesi'nin yerleşik dans topluluğu imPerfect Dancers Company, kurucuları Walter Matteini ve Ina Broeckx'un koreografisi “Lady Macbeth“ ile Türkiye'de ilk kez CRR Konser Salonu'nda izleyici ile buluşuyor.



2009 yılında İtalya'da kurulan topluluk, Walter Matteini ve Ina Broeckx'in sanat direktörlüğünü ile repertuvarını genişleterek, izleyenleri hassas ve güçlü performanslarıyla ve cüretkâr sanatsal seçimleriyle kendilerine hayran bırakarak, yaratıcılığını tekrar tekrar kanıtladı. Bu süreçte, uluslararası tanınırlık kazanarak sanat dünyasındaki hak ettiği yerini sağlamlaştırdı. imPerfect Dancers Company, Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, Afrika'da, Asya'da ve Avrupa'da performanslar gerçekleştirdi.