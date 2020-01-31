Laik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre laik mi, layik mi?

Laik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre laik mi, layik mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘laik’dir. Laik mi, layik mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘laik'dir.

LAİK NE DEMEK: Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan.

LAİK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin laik mi, layik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı laik şeklinde olmalıdır.

layik (Yanlış kullanım)

laik (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Laik, sosyal bir hukuk devletinden ödün verilmemeli.”