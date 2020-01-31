Laik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre laik mi, layik mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘laik'dir.
LAİK NE DEMEK: Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan.
LAİK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin laik mi, layik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı laik şeklinde olmalıdır.
layik (Yanlış kullanım)
laik (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Laik, sosyal bir hukuk devletinden ödün verilmemeli.”