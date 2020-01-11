Laodikya’ya ziyaretçi akını

NESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan, İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Denizli'deki Laodikya Antik Kenti, 2019'da ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği antik kent, bu yıl 183 bin 300 turist ağırlayarak bir önceki yıla oranla yüzde 430'luk bir ziyaretçi artışı yakaladı.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek’in başkanlığındaki ekip tarafından 2003’ten bu yana yürütülen çalışmalarda, M.Ö 5 bin 500’den M.S 7’nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen Denizli’deki Laodikya Antik Kenti, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İncil’de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya, Hristiyanlar için kutsal sayılıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda kilise, tapınak, kutsal agora gibi eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı antik kent, özellikle yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kentin tarihi anlamda oldukça zengin olduğunu, Denizli’de 19 antik kent bulunduğunu belirtti. İncil’de adı geçen 7 kiliseden birinin Laodikya’da yer aldığını, bölgeyi ziyaret eden bir Hristiyan’ın hacı olduğuna inanıldığını ve bu sebeple inanç turizmi açısından Laodikya’nın oldukça önemli olduğunu söyledi.