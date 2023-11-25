Latife Hanım, Atatürk’ten boşanmasaydı Kars’tan milletvekili olacaktı!

Bu bilgi gazeteci-yazar Kubilay Çelik’in kaleme aldığı ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ adlı kitapta yer aldı. 5 günlük gezinin İnönü’den gelen “Paşam, Musul elden gidiyor” telgrafı ile yarım kaldığı belirtildi.

Hakan KAYA

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99 YIL ÖNCEKİ 8.5 SAATLİK GEZİ KİTAP OLDU

Cumhuriyetin 100.yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Paşa hakkında gazeteci-yazar ve akademisyen Dr. Kubilay Çelik ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' adlı kitap kaleme aldı. Ekim ayının başında Nobel Yayınevi tarafından yayınlanan kitapta 6 Ekim 1924 tarihinde Atatürk'ün eşi Latife Hanım ile birlikte 8,5 saat geçirdiği Kars'ta yaşadığı anıları ve Atatürk'e hitaben yazılan ünlü ‘Hoş Gelişler Ola' adlı şiirin hikayesi anlatılıyor. SÖZCÜ'ye konuşan Kubilay Çelik, kitapla ilgili şu bilgileri verdi:

BAŞUCU KİTABI OLABİLİR

“Bu bir gecede yazılmış bir roman değil. Yaklaşık 4 senelik bir çalışmanın sonucunda böyle bir kitap ortaya çıktı. Kitapseverler, bu kitabı büyük bir ilgiyle okuyacak. Hepimizin duyduğu ‘Hoş Gelişler Ola' şiirinin nereden çıktığını, bu şiirin çok dramatik ve çok enteresan hikayesini öğrenecekler. Bu kitabın bir başucu kitabı olacağını düşünüyorum.”

Kitapta, Kars'ta beş gün kalmayı planlayan Atatürk'ün, Başvekil İsmet İnönü'den gelen “Paşam, Musul elden gidiyor” telgrafıyla bu gezisini 8,5 saatte keserek Ankara'ya dönmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Ayrıca gezi sonrası Latife Hanım ile Atatürk arasında başlayan şiddetli geçimsizliğin boşanmayla sonuçlandığına değiniliyor ve “Kars Türk Ocakları, Ankara'da düzenlenecek konferansta delegeleri olmaya ikna etmişti. Eğer Latife Hanım, Gazi Mustafa Kemal'den boşanmasaydı ilk seçimde Kars Milletvekili olacaktı” ifadesi yer alıyor.

YAZAR VE BESTECİYE ÖDÜL

Hoş Gelişler Ola şiirinin hikayesi de kitapta şöyle kaleme alındı: “Gazi'nin Kars'a gelişi, âdeta bir bayramdı ve öyle de kutlanmalıydı. ‘Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya armağan olsun' diye ‘Hoş Gelişler Ola, Mustafa Kemal Paşa' folklorik türküsünü bestelediler. Kars'a, tren istasyonuna indiğinde, çalınıp hep bir ağızdan söylenen ve oynanan bu türkü, Gazi Paşa'yı oldukça memnun etmişti. Gazi, türkünün söz yazarı ve bestecisini 500'er lirayla ödüllendirdi.”