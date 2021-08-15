Latmos’un heykelleri görenleri büyülüyor

Latmos Dağları, sadece heybeti ile değil taş oluşumlarıyla da sizi bambaşka bir dünyaya taşıyor. Doğanın binlerce yılda işlediği ‘heykel’ler usta bir sanatçının elinden çıkmış gibi...

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Beşparmak ya da antik ismiyle Latmos dağları, Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yer alıyor. Doğal ve kültürel kaynak değerleri bakımından Türkiye'nin en önemli alanlarından, insanın kendini farklı bir gezegende hissedip heyecan duyarak dolaşabileceği ender yerlerden biri. Binlerce yıl önce bölgede yaşayan topluluklar olağan dışı kaya oluşumlarının sunduğu görüntülerden dolayı tanrıların bu dağlarda yaşadığına inanmış, kutsal dağ ilan etmiş.

Latmos'un önemli bir diğer özelliği ise bir çok mağara ve kaya oyuğunun duvarlarını süsleyen insan ve evcil hayvan figürlerinden oluşan binlerce yıllık kaya resimleri. 8 bin yıllık oldukları tespit edilen resimlerde şenlikler, düğün ve özel günler gibi yerleşik hayata geçişin izlerini de görmek mümkün. Arkeoloji tutkunlarının ise Latmos'daki Yediler Manastırı'nı, Stylos (Arap Avlusu) Manastırı'nı, Heraklia'yı görüp büyülenmemeleri olanaksız.

HER TAŞ AYRI FİGÜR

Latmos'ta kayaların değişik aşınma biçimleri sonucunda, olağanüstü hayvan görüntüleri oluşmuş. İnsanın hayal gücüne bağlı olarak doğal aşınmalar içinde öylesine güzel figürler ortaya çıkmış ki, bir heykeltıraşın kayaları yontarak birer sanat eseri yarattığı sanılabilir. Caretta caretta, Akdeniz foku, yunus, köpekbalığı, müren, aslan, kurbağa, keçi, köpek, deve, goril, kertenkele, ördek gibi hayvanları andıran taş oluşumları görenleri hayran bırakıyor.

TAŞ OCAKLARI YAVAŞ YAVAŞ YOK EDİYOR

Doğal ve adeta açık hava müzesi niteliğindeki kültürel zenginlikler ne yazık ki her geçen gün taş ve maden ocaklarının dinamitleri, iş makineleriyle yok ediliyor.

Jeopark olması gereken bu muhteşem dağ dinamit sesleriyle inliyor. Doğa dostları, dağ köylerinde yaşayanlar Latmos'un koruma statüsüne kavuşması için uğraşıyor, maden ocaklarına direniyor. ABD'nin en prestijli milli parklarından biri olan Arches Milli Parkı'yla büyük benzerlikler taşıyan, kaya resimleri, tarihi yapıları ile bir adım ötesinde olması gereken Latmos'un maden ocaklarından arındırılarak milli park olması için uğraş veriliyor.