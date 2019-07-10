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Laubali nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre laubali mi, labali mi?
Laubali nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre laubali mi, labali mi?
Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'laubali'dir. Laubali mi, labali mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 10 Temmuz 2019 - 09:14

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘laubali’dir.

LAUBALİ NE DEMEK:

1- Saygısız, çekinmesi olmayan.

2- Senli benli, teklifsiz.

3- Davranışları ölçülü, olgun olmayan, ciddiyetsiz.

4- Aşırı samimi bir biçimde, teklifsizce.

LAUBALİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “laubali mi, labali mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı laubali şeklinde olmalıdır.

labali (Yanlış kullanım)
laubali (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Laubali tavırları ile herkeste kötü bir izlenim bıraktı.”

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Son güncelleme: 09:15 - 10.07.2019
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