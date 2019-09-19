Lavabo nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre lavabo mu, lavobo mu?

Lavabo nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre lavabo mu, lavobo mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'lavabo'dur. Lavabo mu, lavobo mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘lavabo’dur.

LAVABO NE DEMEK:

1- Üzerinde su muslukları bulunan, porselen, emaye, sac vb.nden yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya.

2- Tuvalet.

3- Lokanta, gar vb. yerlerde bu düzenin bulunduğu yer.

LAVABO NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin lavabo mu, lavobo mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı lavabo şeklinde olmalıdır.

lavobo (Yanlış kullanım)

lavabo (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Lavabonun musluğu bozulmuş.”