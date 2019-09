Leonard Cohen’in bu albümündeki eserler daha önce duyulmadı

Efsane müzisyen Cohen, 7 Kasım 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Cohen'in oğlu Adam'ın yapımcılığını üstlendiği ve 22 Kasım’da dinleyicilerle buluşması beklenen albümde Cohen’in daha önce duyulmamış şarkıları yer alıyor. Albümde Beck, Arcade Fire grubundan Richard Reed Parry ve Damien Rice gibi indie müziğin önemli isimleri de yer alacak. Uzun süre Cohen ile beraber müzik yapan Javier Mas'ın kayıtlarda Kanadalı müzisyenin kendi gitarını kullandığı belirtildi.

Adam tarafından yayımlanan açıklamada, “Onun sözleri için şarkı besteler ve düzenlerken, onu yanımızda hissetmek için müziğinin en karakteristik yanlarını kullandık” denildi. Adam, albümü dinleyenlerin “Leonard yaşıyor!” diyeceğini belirtti.

Albümde yer alacak olan The Goal şarkısının bir kısmı YouTube üzerinden paylaşıldı. Cohen, ölmeden kısa süre önce The New Yorker'a verdiği röportajda üzerinde çalıştığı şarkıları bitiremeyeceğini düşündüğünü söylemişti.