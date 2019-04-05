Leonardo Da Vinci İcatları Sergisi İzmir’de açılıyor

Da Vinci'nin 500 yıllık notlarından yararlanarak el işçiliği ile oluşturulmuş 28 icadının yer aldığı Leonardo Da Vinci İcatları Sergisi pek çok misafirin katılımıyla 6 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'de İzmir'de açılacak..

Tales Matematik Müzesi'nin katkıları ile 6 Nisan-10 Haziran tarihleri arasında Karşıyaka’da bulunan bir AVM’de yer alacak olan sergide Leonardo Da Vinci'nin 500 yıllık notlarından yararlanarak tamamen el işçiliğiyle oluşturulmuş 28 icadını bulunacak. Ayrıca Leonardo Da Vinci'nin mimarlık, mühendislik, anatomi gibi alanlardaki eskizlerinden yola çıkarak savaş makinalarını, piston, torna makinası ve tarihin ilk su kayağını görmenin yanında bugün kullandığımız birçok alette Leonardo Da Vinci'nin izlerine ve uygarlık tarihine dokunuşuna şahit olunacak.

İZMİR’DE BİR İLK



İzmir'e ilk defa gelen bu sergi, Leonardo Da Vinci'nin çalışmalarının en etkileyici olanlarını bir araya getiriyor. Leonardo Da Vinci'nin ustalıkla ortaya koyduğu çizimlerin ve etkileyici eserlerinin ahşaba hayat vererek yeniden inşa edildiği bu sergi, Leonardo'nun akıl dünyasına dalmak isteyen ziyaretçilerle buluşuyor.

(İHA)