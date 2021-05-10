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Leonardo Da Vinci’nin 16 milyon dolarlık saklı kalmış çizimi

Leonardo da Vinci'nin yaptığı bir ayı kafası taslağının, Temmuz ayında düzenlenecek Christie’s müzayedesinde 16,7 milyon dolara satılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:31, 10/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Leonardo Da Vinci’nin 16 milyon dolarlık saklı kalmış çizimi

Christie’s; pembe-bej bir kağıt parçası üzerine yapılmış çizimin, İngiliz Kraliyet Koleksiyonu ve Chatsworth’taki Devonshire Koleksiyonları dışında hâlâ özel ellerde olan birkaç çizimden biri olduğunu belirtiyor.

Çizim; 8 Temmuz'da gerçekleşecek açık artırmanın en önemli parçası olacak ve parçanın tahmini olarak 11,4 milyon dolar ile 16,7 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Reuters’e göre; çizim, şu anda sanatçının en pahalı çizimlerinden biri olan ve 11,2 milyon dolara satılarak rekor fiyatı elinde tutan Horse and Rider'ını yeneceği düşünülüyor.

Sanat eseri, açık artırma öncesi; Londra’da ve Hong Kong’da sergilenecek.

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Dolar Sanat
Yayınlanma Tarihi:13:17,