Leonardo Da Vinci’nin 16 milyon dolarlık saklı kalmış çizimi

Christie’s; pembe-bej bir kağıt parçası üzerine yapılmış çizimin, İngiliz Kraliyet Koleksiyonu ve Chatsworth’taki Devonshire Koleksiyonları dışında hâlâ özel ellerde olan birkaç çizimden biri olduğunu belirtiyor.

Çizim; 8 Temmuz'da gerçekleşecek açık artırmanın en önemli parçası olacak ve parçanın tahmini olarak 11,4 milyon dolar ile 16,7 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Reuters’e göre; çizim, şu anda sanatçının en pahalı çizimlerinden biri olan ve 11,2 milyon dolara satılarak rekor fiyatı elinde tutan Horse and Rider'ını yeneceği düşünülüyor.

Sanat eseri, açık artırma öncesi; Londra’da ve Hong Kong’da sergilenecek.

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