Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi tablosunu yatında sergiledi

Ünlü ressamın Salvator Mundi isimli tablosu 2017 yılında, New York'taki Christie Müzayede Evi'nden 450 milyon dolara, Muhammed bin Selman tarafından kuzeni Bader bin Abdullah'ın aracılığı ile alınmıştı. Satıştan bu yana hiçbir yerde sergilenmeyen eser dün gece ortaya çıktı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Paris gezisini tamamlayan Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın proje şehirlerinden biri olan Neom yakınlarında Kızıldeniz'de demir attıktan sonra Serene isimli yatına tabloyu astı.

SERGİLENMEYEN TABLO

Leonardo Da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümü nedeniyle İsa'nın portresinin 2019'un sonlarında Paris'te gösterilmesi bekleniyordu. Muhammed bin Selman da bu konuda hemfikirdi ancak tek bir şartı vardı; tablo, Mona Lisa tablosuyla yan yana sergilenecekti.

Louvre küretörleri bu isteği reddettiler ve tablo sergilenmediği gibi Fransa ve Suudi Arabistan arasında diplomatik bir krize bile neden oldu.

Satıldığı günden beri ortaya çıkmayan tablo için geçen yıl Suudi kültür bakanlığı bir açıklama yapmış ve tabloyu barındırmak için dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekebilecek bir müze inşa etmeyi planladıklarını söylemişti.

Resmin satın alınmasında aracı olan Prens Bader bin Abdullah ise, tablonun satın alınmasına Louvre Abu Dhabi’de sergilenmesi adına destek olmak için aracı olduğunu açıklamıştı. Anca tablo, bu futuristik şehrin müzesinde de hiçbir zaman sergilenmedi.

2019 yılında tablonun teknede tutulduğu söylentileri üzerine sanat uzmanları; deniz havasına maruz kalması halinde ahşap ve boya pigmentlerinin bozulabileceğini söylediler. Hatta bunun üzerine Salvator Mundi tablosunun yattan alındığı, Suudi Arabistan'da gizli bir yere taşındığı, teknenin de bakım için tersanede olduğu söylenmişti.

DA VINCI'YE AİT DEĞİL

Sanat dünyasında tartışmalara yol açan Salvator Mundi tablosu ile ilgili bu hafta ortaya atılan bir başka iddia ise tablonun Leonardo da Vinci'ye ait olmadığı yönünde. Bu iddia uzun zamandır konuşulan olasılıklar arasında. Tabloya, Da Vinci'nin sadece katkıda bulunmuş olabileceği, ancak tablonun onun tarafından yapıldığına dair herhangi bir iz olmadığı yönündeki tezler yeniden kuvvetlendi.