Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisine büyük ilgi

Heykeltıraş, matematikçi, bitki bilimci, paleontolog, anatomi bilimcisi Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılında, Türkiye’den bir grup ressam, heykeltıraş, yazar, şair, yönetmen ve gazeteci bir yolculuğa çıktı.

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Paris'te yaşayan ressam Onay Akbaş'ın “Leonardo da Vinci'ye Saygı” projesini hayata geçirmek için gerçekleşen yolculuk, Leonardo da Vinci'nin ömrünün son üç yılını geçirdiği Fransa'nın Amboise kasabasında noktalandı. Amboise'de, Leonardo da Vinci'nin yaşadığı evde, bahçesinde, atölyesinde, anısına yapılan müzede onun izlerini süren grup, duyumsadıklarını yolculuk sonrası kendi alanlarında yorumladı. Bu yolculuğun ardından ortaya çıkan eserler, Emre Sefer'in yapımcılığını, İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğüyle “Leonardo da Vinci'ye Saygı” sergisinde bir araya getirildi. İstanbul, İzmir, Bodrum, Ankara ve Mersin'de açılan sergi son olarak Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Antalyalı sanatseverlerle buluştu. 9 Mart'a kadar ücretsiz gezilebilecek sergiyi kısa sürede bin 500 kişi ziyaret etti. (İHA)