Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt’ten heyecanlandıran fotoğraf

Quentin Tarantino'nun yönetmenlik koltuğuna oturduğu ve Leonardo DiCaprio ile Bradd Pitt'in rol aldığı Once Upon a Time in Hollywood filminden ilk kare DiCaprio tarafından yayınlandı.

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ABD’li yönetmen Tarantino’nun yönettiği ve 2019’da vizyona girmesi beklenen Once Upon a Time in Hollywood filmi, Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt gibi iki ünlü oyuncuyu da bir araya getirdi. DiCaprio filmde eski Western yıldızı Rick Dalton’u, Pitt ise Dalton’un dublörü Cliff Booth’u canlandırıyor.

DiCaprio, geçtiğimiz günlerde Pitt ile birlikte sette çekildiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Filmde DiCaprio ve Pitt’in yanı sıra Al Pacino ve Emile Hirsch gibi yıldızların yanı sıra Dakota Fanning, Lynette Fromme, gibi isimler de yer alıyor. Filmin önümüzdeki yıl Ağustos ayında vizyonda olması planlandı.



