Leonardo DiCaprio, süper kahraman rollerine sıcak baktığını açıkladı

The Revenant (Diriliş) filmindeki olağanüstü performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscarı’nı alan başarılı aktör Leonardo DiCaprio, son yıllarda Joker ve Watchman gibi derin karakterlerin yer almaya başladığı süper kahraman filmlerine bugüne kadar neden sıcak bakmadığını açıkladı.

Titanic filmindeki rolüyle Martin Scorsese, Christopher Nolan ve Quentin Tarantino gibi meşhur yönetmenlerin kapısını aralayan DiCaprio, ShortList’e verdiği bir röportajda, süper kahraman filmlerinde oynamamasının sebebinin doğru projeyi bulamaması olduğunu söyledi.

Ünlü aktör, 1995 yapımı Batman Forever (Batman Daima) filminde, Batman’ın yardımcısı Robin rolü için yönetmen Joel Schumacher ile görüştüğünü, ancak rolü kabul etmediğini anlattı. Star Wars’un devam filminde Anakin Skywalker’ı canlandırmak için George Lucas ile, Spider Man filminde Peter Parker’ı canlandırmak için de Sam Raimi ile görüştüğünü söyleyen DiCaprio, o dönem kendisini süper kahraman kıyafetini giymeye hazır hissetmediği için bu rolleri kabul etmediğini belirtti.

Süper kahraman filmleriyle ilgili, “Asla bilemezsiniz. Süper kahramanların giderek karmaşık karakterlerin yer almasıyla daha da iyi oluyor. Henüz rol almadım ama hiçbir şeyi dışarıda bırakmıyorum” dedi.