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Leonardo DiCapri’nun yeni filminden ilk kare geldi

Apple, Martin Scorsese’nin merakla beklenen Western filmi “Killers of the Flower Moon”un ilk fotoğraflarını yayınladı. Leonardo DiCaprio’nun film için değişimi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:25, 11/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Leonardo DiCapri’nun yeni filminden ilk kare geldi

Yayınlanan fotoğrafta Lily Gladstone ile bir masada oturan DiCaprio, oynadığı rol için her kılığa girmekten kaçınmadığını yeniden göstermiş oldu. 46 yaşındaki oyuncu, Ernest Burkhart rolünde bambaşka bir görünüşe sahip.

ÇEKİMLER 19 NİSAN'DA BAŞLADI

Oscar ödüllü Eric Roth'un Scorsese ile beraber senaryosunu kaleme aldığı film, 1920’lerde Oklahoma yerlilerinin topraklarında petrol keşfedildikten sonra katledilmelerini anlatıyor.

Filmde Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun yanı sıra; Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, Janae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd, Sturgill Simpson gibi isimler yer alıyor.

COVID NEDENİYLE ÇEKİMLERİ ERTELENMİŞTİ

Scorsese, COVID-19 nedeniyle bir yıldan uzun bir süredir filmin çekimlerini erteliyordu ancak yönetmen, 19 Nisan’da çekimlere başladı. Kendisinin ve Eric Roth’un senaryosuna dayanarak yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği filmle ilgili geçen ay yaptığı açıklamada filminin yapımına nihayet başlamaktan heyecan duyduğunu belirtti:

“Bu hikayeyi olayların meydana geldiği yerde anlatabilmek inanılmaz derecede önemli; zamanın ve insanların doğru bir şekilde tasvir etmemiz son derece kritik.”

Filmin, Apple’ın sağladığı fonla Paramount tarafından sinemalarda yayınlanması planlanıyor.

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Apple film oyuncu Robert De Niro Sanat
Yayınlanma Tarihi:08:56,