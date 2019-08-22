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Leonardo DiCaprio’dan yangın tepkisi
Leonardo DiCaprio’dan yangın tepkisi
Hollywood'un yıldız ismi Leonardo DiCaprio, Amazon ormanlarındaki yangının gündeme getirilmemesine tepki gösterdi.
Kültür Sanat 22 Ağustos 2019 - 11:05

Son olarak Quentin Tarantino’nun yönetmenlik koltuğuna oturduğu Bir Zamanlar Hollywood’da filminde rol alan Leonardo DiCaprio, Amazon ormanlarındaki yangın ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Dünyanın ciğeri olan ormanlar ile ilgili çevreci Nick Rose’un paylaşımını alıntılayan DiCaprio’nun iletisinde şöyle diyordu:

“Dünyadaki en büyük yağmur ormanı olan, dünyadaki oksijeninin yüzde 20’sini yaratan, son 16 gündür yanan Amazon ile ilgili medya neden yayın yapmıyor? Neden?”