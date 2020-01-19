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Levent Üzümcü’ye çete şoku
Levent Üzümcü’ye çete şoku
Levent Üzümcü, uluslararası bir çetenin Instagram'daki fotoğraflarını çalıp, kadınları tuzağa düşürmeye çalıştığını açıkladı.
Kültür Sanat 19 Ocak 2020 - 11:51

Siber zorbalar bu kez tiyatrocu Levent Üzümcü’yü hedef aldı. Üzümcü, Twitter’dan bir mesaj paylaşarak, uluslararası bir çetenin kendi fotoğraflarını çaldığını açıkladı.

‘HAYATA BAK!’

Takipçilerini bu şekilde uyaran Üzümcü, “Uluslararası bir çete Instagram fotoğraflarımı çalıp, kendilerine mâl edip kadınları tuzağa düşürüyormuş. Kadınlardan birkaçı Instagram hesabım üzerinden ulaştı da haberim oldu, fotoğraflarımı güven veren birini yansıttığını ve mutlaka koruma altına almam gerektiğini söylediler. Hayata bak!” dedi.

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