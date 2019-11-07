Levent Üzümcü’ye yine izin yok

Daha önce çeşitli illerde oyunu engellenen tiyatrocu Levent Üzümcü'ye Artvin'in Hopa ilçesinde de sansür uygulandı.

Tiyatrocu Levent Üzümcü’nün sahnelediği ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ oyunu daha önce Artvin Çoruh Üniversitesi’nde, İskederun’da yasaklanmıştı. Oyun bu sefer yine Artvin’de, Hopa ilçesinde yasaklandı.

Levent Üzümcü, yasak kararını Twitter’dan duyurdu. Üzümcü’nün açıklaması şöyleydi: “Hopa'da milli eğitime bağlı bir ortaokulun sahnesinde oynayacaktım Anlatılan Senin Hikâyendir'i. İlk önce oyunun metnini görmek istediler, gönderdim; bir şey bulamayınca da oynanmaması için bu açıklamamayı yaptılar. Tarihe kalsın.”

Kaymakamlık’tan yapılan açıklamada ise “Anlatılan Senin Hikayendir, isimli tiyatro oyununun sergileneceği Hopa Atatürk Ortaokulu konferans salonunun kamu binası olduğu, bahse konu tiyatro oyununun ilçemizde bulunan kamu binalarında sergilenmesinin uygun olmayacağı tarafımızdan değerlendirilmişti” denildi.