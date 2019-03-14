Levent Yüksel’den duygusal itiraf

Levent Yüksel, önceki gece Jolly Joker Kartal İstmarina’da sahne aldı. Yüksel’i yaklaşık 800 kişi dinledi. Doksanlı yıllardan bugüne dillere pelesenk olan eserleriyle kendisini dinlemeye gelenleri müzikal bir yolculuğa çıkaran Yüksel, “72 model albüm çıkardık. Şimdi size o albümden ilk aşkıma seslendirdiğim şarkıyı okuyacağım” sözlerinin ardından ‘Mutlu Ol Yeter’ şarkısını anons etti. Anonsun ardından dinleyiciler alkış tuttu. “Durun daha söylemedim ki” diyerek alkışı espri ile kesen Yüksel, kendine has yorumu ile beğeni topladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü şarkıcı Levent Yüksel “Zalim” şarkısıyla konserini noktaladı. Hayranlarının “Bir daha” tezahüratları üzerine sevenlerini kırmayan Yüksel bis yaparak “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk” parçasını söyledi.