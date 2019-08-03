Levent Yüksel’le 90’lara döndüler

Sesi ve yorumuyla Bodrum akşamını renklendiren Levent Yüksel, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede bir an olsun düşmeyen temposuyla sevenlerini 90'lı yıllara götürdü.

Kerki Solfej'in düzenlediği Açıkhava Konserleri'yle il il gezen Levent Yüksel, önceki akşam Hyundaı Etkinlik Sponsorluğunda Bodrumlular'la buluştu. Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle tüm şarkılarını birlikte seslendiren sanatçı sahnedeki enerjisiyle de yoğun alkış aldı.

Geleneği bozmayan Levent Yüksel, ‘Ya Sonra' şarkısı ile konserine başlayarak 90'lardan en sevilen şarkılarından ‘Ayrılmam', ‘Kadınım', ‘Medcezir', ‘Tuana', ‘Karaağaç', ‘Bi Daha', ‘Zalim' gibi klasiklerinin yanı sıra üç yıl önce çıkardığı arabesk albümü ‘Hayatıma Dokunan Şarkılar' dan seçtiği ‘Mutlu Ol Yeter', ‘Kaderimin Oyunu', ‘Yalnızım Dostlarım' şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Levent Yüksel, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.