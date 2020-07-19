Leyla Erbil kimdir? Leyla Erbil ölümünün 7. yılında anılıyor…

Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Leyla Erbil ölümünün 7. yılında saygı ve özlemle anılıyor. Öykü ve roman türlerindeki kitaplarıyla tanınan Leyla Erbil'in hayatı ve eserleri hakkındaki bilgiler haberimizde...

1931 İstanbul doğumlu olan Leyla Erbil 19 Temmuz 2013 yılında 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 7 yılın ardından usta kalem saygı ve özlemle anılıyor. Peki Leyla Erbil kimdir? İşte Leyla Erbil’in yaşamı ve eserleri…

LEYLA ERBİL KİMDİR?

Leyla Erbil, 12 Ocak 1931 yılında İstanbul doğmuş ve 19 Temmuz 2013 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Orta sınıf ailenin üç kız kardeşten ortancası. İlk, orta ve liseyi İstanbul okullarında okudu. İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı bölümünde eğitim gördü. Son sınıfta ayrıldı. Çeşitli işlerde çalıştı. Evlenerek bir süre Ankara ve İzmir’de oturdu. 1961’de İstanbul’a döndü. Evli ve bir kızı var (Fatoş Erbil-Pınar).

Yazarlığa hikâyeyle başladı. İlk yayınlanan hikâyesi Uğraşsız’dır; (Seçilmiş Hikayeler Dergisi, 1956 Ankara) Giderek Dost, Yeni Ufuklar, Yeditepe, Ataç, Papirus, Yelken vb Edebiyat Dergilerinde yazı ve hikâyeleri göründü. Erbil, kendinden önce yerleşmiş olan yazın akımlarına bağlı kalmadı; roman, hikâye ve düz yazı metinlerinde ortodoks Marxçıların karşısında yer almasıyla tanındı. Psikanalizin özgürleştirici yöntemlerinden yararlanarak, dinin, ailenin, okulun, toplumsalın ürettiği tabularla dolu ideolojilere karşı 1956’da başlayan mücadelesini dilin oturmuş kelime hazinesi ve söz dizimi kurallarını değiştirme çabasıyla sürdürdü. Yeni bir biçim ve biçem geliştirdi. Başlıca düşünce kaynakları Marx ve Freud olarak belirtildi.

Leyla Erbil, 1970 Türkiye Sanatçılar Birliği, 1974 Türkiye Yazarlar Sendikası kurucularından olup, PEN Yazarlar Derneği üyesidir. 1961’lerde Türkiye İşçi Partisi üyesi olan Erbil, Türkiye İşçi Partisi’in Sanat ve Kültür Bürosu’nda görev almıştır. 1979’da çağrılı olarak gittiği ABD’de kendisine, Iowa Üniversitesi Onur üyeliği verilmiştir. Edebiyat Ödüllerine katılmayan Erbil, 2000- 2001 yılı Ankara Edebiyatçılar Derneği Onur Ödüllerini kabul etmiş, 2002 yılında ise, PEN Yazarlar Derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülü’ne ülkemizden ilk kadın yazar adayı olarak gösterilirken, “Türk dili ve edebiyata egemenliği, aynı zamanda insana, hayata ve dünyaya karşı sorumlu aydın tavrı” vurgulanmıştır. 82 yaşında vefat eden Leyla Erbil, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

ESERLERİ

Öykü

Hallaç (1961)

Gecede (1968)

Eski Sevgili (1977)



Roman

Tuhaf Bir Kadın (1971)

Karanlığın Günü (1985)

Mektup Aşkları (1988)

Cüce (2001)

Üç Başlı Ejderha (2005)

Kalan (2011)

Tuhaf Bir Erkek (2013)



Diğer eserleri

Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar (1995)

Düşler Öyküler (1997)

Zihin Kuşları (1998)