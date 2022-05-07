Leyla Gencer Süreyya Operası’nda konserle anıldı

20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, ölümünün 14. yılında Kadıköy Süreyya Operasında düzenlenen konserle anıldı.

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La Diva Turca, La Gencer, La Regina olarak ün yapan 20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer 14 yıl önce yaşama veda etti.

Leyla Gencer, ölüm yıl dönümünde Kadıköy Süreyya Operası’nda verilen konserle anıldı. Konser programında Giuseppe Verdinin Macbeth, La Forza del Destino, Don Carlo, Amilcare Ponchiellinin La Gioconda Giacomo Puccininin Manon Lescaut ve Tosca Francesco Cileanın Adriana Lecouvreur ve Umberto Giordanonun Andrea Chénier operalarından aryalar seslendirildi.

Barkovizyon gösterisi ile Gencerin hayatından kesitlerin sunulduğu konserde, solistler; Caner Akgün, Suat Arıkan, Perihan N.Artan, Aylin Ateş, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Murat Güney, Bülent Külekçi ve Hüseyin Likos; Fügen Yiğitgilin piyanosu eşliğinde sahnede yer aldı.



LEYLA GENCER

Batı ülkelerinde “La Diva Turca”, “La Gencer”, “La Regina” olarak ün yapan; Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago’da sanatını dinleten Lucia’nın, Norma’nın, Lady Macbeth’in, Queen Elizabeth’in, Floria Tosca’nın, Lucrezia’nın, Madam Butterfly’ın, Alceste’nin, Aida’nın, Violetta’nın, Leonora’nın ‘Leyla la Turca’sı soprano Leyla Gencer, hem seçkin opera sahnelerinde hem resitallerinde hayranlık uyandırmış ve opera repertuvarı 23 bestecinin 72 yapıtını kapsamıştır. (DHA)