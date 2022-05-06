Leyla Gencer vefatının 14. yılında anılacak

20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak tanınan Leyla Gencer ölümünün 14. yılında Kadıköy Süreyya Operası’nda anılacak.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak tanınan Leyla Gencer'i vefatının 14. yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde anacak.

Hüseyin Likos ile Fügen Yiğitgil'in piyanosuyla eşlik edeceği konserde, solist olarak Caner Akgün, Suat Arıkan, Perihan N. Artan, Aylin Ateş, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Murat Güney ve Bülent Külekçi sahne alacak.

Bugün saat 20.00'de gerçekleştirilecek anma konserinde Giuseppe Verdi'nin ‘Macbeth', ‘La Forza del Destino' ve ‘Don Carlo', Amilcare Ponchielli'nin ‘La Gioconda', Giacomo Puccini'nin ‘Manon Lescaut' ve ‘Tosca', Francesco Cilea'nın ‘Adriana Lecouvreur' ve Umberto Giordano'nun ‘Andrea Chenier' operalarından aryalar seslendirilecek.

Batı ülkelerinde ‘La Diva Turca', ‘La Gencer', ‘La Regina' olarak ün yapan Leyla Gencer; Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve Chicago'da birçok kez konser verdi. Gencer'in opera repertuvarı, 23 bestecinin 72 yapıtını kapsıyordu.