Lidya Yazıtı yıllar sonra evine döndü

İtalya'dan Türkiye'ye 23 yıllık hukuk mücadelesi sonucu iadesi sağlanan bin 800 yıllık Lidya Yazıtı, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Lidya Yazıtı 20 yılı aşkın bir süre ait olduğu topraklara dönmeye bekledi" dedi.

Manisa’da bulunan Apollon Aksyros Tapınağı’ndan çalınan ve İtalyan kültür polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarının dükkanına yapılan baskında ele geçirilen Lidya Yazıtı, 23 yıllık hukuk mücadelesi sonucu Türkiye’ye getirildi. Önce İstanbul’a ardından ise Ankara’ya getirilen tarihi eser, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ziyarete açıldı. Eserin dönüşü için düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:

’20 YILI AŞKIN BEKLEDİ’

* Eser İtalyan kültür polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarının dükkanına yapılan baskında ele geçirilmiştir. Bakanlığımız yetkililerince yapılan incelemelerde eserin 1987 yılında Prof. Dr. Hasan Malay tarafından yayınlandığı tespit edilmiş Manisa’nın Demirci ilçesinde Apollon Aksryos Tapınağı’ndan çalındığı anlaşılmıştır. İtalya’daki hukuki süreçte hakimin değişmesi ve daha sonra aleyhimize verilen haksız karar ve ardından temyiz girişimimizin neredeyse 6 yıl sonraya ötelenmesi gibi sıkıntılar sebebiyle Lidya Yazıtı 20 yılı aşkın bir süre ait olduğu topraklara dönmeye bekledi. Floransa’daki üst mahkeme, eserin ülkemizden kaçırılmış olduğunu kabul ederek yazıtın üzerindeki mülkiyet hakkımızı onaylamıştır.”

4 BİN 441 ESER TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

* Son 18 yılda 4 bin 441 eserin ülkemize iadesini sağladık. Kültür varlığı kaçakçılığı ile daha etkin bir mücadele için 2020 yılı şubat ayı itibariyle kurumsal kapasitemizin artırılması yoluna gittik. Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü’müz artık daire başkanlığı olarak yurt içi ve yurt dışında branşlaşarak üçlü bir yapıda görevlerine devam etmektedir.”



‘HER ESER KENDİ VATANINDA GÜZEL’

* Türkiye kendisine ait kültür varlıklarının iadesinde gösterdiği özeni başka ülkelerin kültür varlıklarının iade sürecinde de sergilemektedir. Birleşmiş Milletler’in çatısı altında örgütlenen uluslararası kuruluş ve konseylerin konuyla ilgili aldıkları karar ve sözleşmeleri tam anlamıyla riayet etmekte, ülkelerin kültür varlıklarının korunmasında son derece titiz davranmaktayız. 2019 yılı Eylül ayında Irak hükümetiyle imzalanan protokol neticesinde 81 adet Irak kökenli eser iade edildi. Çin kökenli 2 eser Çin büyükelçisine düzenlenen törenle teslim edildi. Her eser kendi vatanında ait olduğu yerde güzel ve anlamlıdır. (DHA)