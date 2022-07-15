Likya uygarlığı bu müzede sergileniyor

Antalya'nın Demre ilçesindeki Likya Uygarlıkları Müzesi, Likya Birliği kentlerinden çıkarılan tarihi eserlerle Likya uygarlığını bugüne taşıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında 2009’da başlatılan Myra-Andriake kazılarında ortaya çıkarılan Myra Antik Kenti’nin limanı olan Andriake Liman Kenti, açık hava müzesi haline getirildi.

Kazılarda ortaya çıkarılan ve bir bölümü yıkık halde bulunan, Milattan Sonra 129 yılından kalan Hadrian Granaryum’u da dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın destekleriyle kapalı müze haline getirilip, adı Likya Uygarlıkları Müzesi oldu.

2 BİN 240 ESER SERGİLENİYOR

Likya Uygarlıkları Müzesi, 7 birleşik büyük odadan meydana gelen 2 bin 400 metrekarelik kapalı alandan oluşuyor ve 1070 metrekarelik teşhir alanı bulunuyor. Kapalı alanda 9 Likya Birliği kentinde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan 2 bin 240 eser sergileniyor. Bu eserlerden 515’i sikke, 1720’si arkeolojik, 5’i de etnografik eser.

Myra, Patara, Xanthos, Andriake, Tılos, Arykanda, Pınara, Antiphellos ve Olimpos antik kentleri ile Aziz Nikolaos Anıt Müzesi kazılarından çıkarılan eserler, bu müzede sergileniyor.

Likya, Roma ve Bizans dönemlerini kapsayan eserler arasında mutfak eşyaları, altın takılar, mermer heykeller, kaplar, gözyaşı kutuları, ikonlar, Aziz Nikolaos Kilisesi’nin çanı, toprak ve cam eşyalar yer alıyor.

9 BİN 645 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Açık hava müzesi olan Andriake Liman Kenti’nde ise liman yapıları, ticaret agorası, kilise yapıları, hamam, işlikler, yahudi tapınağı, yer altı su sarnıcı, anıtlar, tarihi tekne ve gemilere yük yükleme aletleri yer alıyor.

Giriş ücretinin 12,5 lira olduğu Likya Uygarlıkları Müzesi’ni bu yılın ilk 6 ayında 9 bin 645 kişi ziyaret etti. Müzeye olan ilgi ise her geçen gün artıyor.

Likya Uygarlıkları Müzesi’ni ilk kez gezen Gökhan Korkusuz, “Bu tür müzelerin korunması hem bizim için hem de gelecek nesiller için iyi olmuş. İçeride müzede hep eski yapıtlar, tarihi kalıntılar mevcut. Çok fazla sayıda mevcut. Bunların bu şekilde korunması çok iyi” dedi. (DHA)