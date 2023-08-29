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Lily-Rose Depp ve The Weeknd başroldeydi: “The Idol” iptal edildi

Johnny Depp'in kendi gibi oyuncu kızı Lily-Rose Depp ve ünlü şarkıcı The Weeknd'in başrollerini paylaştığı "The Idol" dizisiyle ilgili son gelişme hayranlarını üzeceğe benziyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:08 - 29 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Lily-Rose Depp ve The Weeknd başroldeydi: “The Idol” iptal edildi

24 yaşındaki Lily-Rose Depp’in, Kanadalı şarkıcı The Weeknd’in (33) avucuna düşen sorunlu bir pop yıldızını canlandırdığı HBO dizisi “The Idol”a ikinci sezon onayı çıkmadı.

Erotik sahneleriyle ünlü olan dizinin ilk sezonu, Temmuz 2023’te sona ermişti. İçeriden bir kaynak ise, “Bu hiçbir zaman uzun soluklu bir dizi değildi, her zaman… sınırlı bir diziydi.” açıklamasında bulundu.

The Weeknd, Lily-Rose Depp, Sam Levinson…

Aynı kaynak, ikinci sezon için açık kapı bırakılsa da, dizinin iptal edilmesi kararının yakın zamanda alındığını da ekledi.

İlk bölümü Cannes Film Festivali’nde gösterilen ve büyük gürültü koparan dizi, yönetmen Amy Seimetz’in ayrılmasının ardından altı bölümden beş bölüme düşürüldüğünde de gündem olmuştu.

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