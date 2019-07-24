Limitet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre limited mi, limitet mi?

Limitet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre limited mi, limitet mi?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘limitet’dir. Limitet mi, limited mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘limitet'dir.

LİMİTET NE DEMEK: Sınırlı

LİMİTET NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “limitet mi, limited mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı limitet şeklinde olmalıdır.

limited (Yanlış kullanım)

limitet (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kardeşi ile birlikte bir limitet şirket kurmaya karar verdi.”