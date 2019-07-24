Limitet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre limited mi, limitet mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘limitet'dir.
LİMİTET NE DEMEK: Sınırlı
LİMİTET NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “limitet mi, limited mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı limitet şeklinde olmalıdır.
limited (Yanlış kullanım)
limitet (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Kardeşi ile birlikte bir limitet şirket kurmaya karar verdi.”