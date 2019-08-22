Limyra Antik Kenti’nde 50. yıl kazıları

Saklısu Mahallesi Zengeder Mevkii’ndeki Limyra Antik Kenti’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avusturya Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları başladı. 1969 yılından bu yana devam eden kazı çalışmaları bu yıl 50’nci yılını tamamlıyor. Kazılar, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarından Dr. Martin Seyer başkanlığında yürütülecek. Kazının ikinci başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Kuban yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi olarak arkeolog Esengül Yıldız Öztekin’in yer aldığı kazı çalışmalarına bu yıl ayrıca Almanya Tübingen Üniversitesi’nden arkeobotanik uzmanı Dr. Özgür Çizer de katıldı.

