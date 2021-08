Little Richard’ın davulcusu Charles Connor, hayatını kaybetti

Rock'n'roll'u yaratan ustalardan biri olarak anılan ve James Brown, Jackie Wilson, Sam Cooke gibi birbirinden ünlü müzik devleriyle çalışan davulcu Charles Connor, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Charles Connor’ın kızı Queenie Connor Sonnefeld, babasının cumartesi günü California, Glendale’deki evinde uykusunda huzur içinde öldüğünü söyledi. Connor Sonnefeld, davulcuyu her zaman pozitif olan ve hayallerinden asla vazgeçmeyen biri olarak tanımladı:

“O, rock’n’roll türünü yaratan duvar ustası davulculardan biriydi. 1950’lerde pek çok efsanevi müzisyenin arkasında çaldı. Sevgi dolu bir dedeydi ve ailesiyle gurur duyuyordu. Rock’n’roll’a yaptığı katkılardan büyük gurur duyuyordu.”

Connor 12 yaşında davul çalmaya başladı. Profesyonel kariyerine şarkıcı ve piyanist Profesör Longhair’in, New Orleans’taki 1950 Mardi Gras’ında son dakika yedeği olarak işe almasıyla başladı. 18 yaşına girdikten sonra Upsetters’a katıldı. Grup, The Girl Can’t Help It, Don’t Knock the Rock ve Mister Rock and Roll dahil olmak üzere birçok popüler uzun metrajlı filmde de rol aldı.

Kariyeri boyunca James Brown ve Jackie Wilson dahil olmak üzere sayısız müzisyenle turneye çıktı. Ayrıca 2008’de Hayallerinden Vazgeçme: Sen de Kazanan Olabilirsin isimli kitabını yayınladı. İki yıl sonra Louisiana Müzik Onur Listesi’ne girdi.

2013’te Connor, Still Knockin’ adlı bir EP yayınladı. Öldüğü sırada otobiyografik bir belgesel üzerinde çalışıyordu.

