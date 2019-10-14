Livaneli hayranlarıyla son kez buluşacak

Bu yıl ‘Sevdalım Hayat’ projesiyle yeniden sahnelere dönen ve dinleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Zülfü Livaneli bu akşam sezonun son Harbiye konserinde sahneye çıkacak.

Bu yıl ‘Sevdalım Hayat' projesiyle yeniden sahnelere dönen ve dinleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Zülfü Livaneli bu akşam sezonun son Harbiye konserinde sahneye çıkacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bu akşam 21:00 de başlayacak olan konser müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

UNUTULMAZ ŞARKILARI SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinde bu sezon son kez seyircisiyle buluşacak.

Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser serisinin sonuna gelen ekip, Zülfü Livaneli'nin unutulmaz şarkılarını yine muhteşem orkestra eşliğinde icra edecek.