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Livaneli Vakfı kuruldu
Livaneli Vakfı kuruldu
Sanatçı Yazar Zülfü Livaneli’nin ismiyle kurduğu vakfın kuruluşu bu günkü resmi gazetede yayınlanarak tescil edildi. Vakfın amacı “Benim tek pusulam vicdandır” cümlesiyle başladı.
Latif SANSÜR
Kültür Sanat 5 Mart 2020 - 15:40

Müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen yönleriyle tanınan Sanatçı Zülfü Livaneli, kendi adını taşıyan “Livaneali Vakı”nı kurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu günkü Resmi Gazetede yayınlanan ilanında İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/02/2020 tarihinde kesinleşen 14/01/2020 tarih ve E: 2019/918, K: 2020/29 sayılı kararı ile vakfın yasallaştığı belirtildi.

BENİM TEK PUSULAM VİCDANDIR

Yönetimini Ülker Livaneli, Aylin Livaneli, Durmuş Cevlan, Necati Yağcı ile İsmet Tekinalp'in yaptığı, 60 bin lira sermayeli vakfın amacı şöyle tanımlandı:

“Benim tek pusulam vicdandır’ diyen Ömer Zülfü Livaneli'nin Türkiye ve tüm dünya toplumları nezdinde temsil ettiği adalet, özgürlük, eşitlik, insan ve doğa sevgisi, kültürel farklılıklara saygı ve sahiplenme, kültür, sanat ve edebiyat sevgisi gibi tüm değerleri korumak ve yaygınlaştırmak ile senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.”

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