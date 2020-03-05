Livaneli Vakfı kuruldu

Müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen yönleriyle tanınan Sanatçı Zülfü Livaneli, kendi adını taşıyan “Livaneali Vakı”nı kurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu günkü Resmi Gazetede yayınlanan ilanında İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/02/2020 tarihinde kesinleşen 14/01/2020 tarih ve E: 2019/918, K: 2020/29 sayılı kararı ile vakfın yasallaştığı belirtildi.

BENİM TEK PUSULAM VİCDANDIR

Yönetimini Ülker Livaneli, Aylin Livaneli, Durmuş Cevlan, Necati Yağcı ile İsmet Tekinalp'in yaptığı, 60 bin lira sermayeli vakfın amacı şöyle tanımlandı:

“Benim tek pusulam vicdandır’ diyen Ömer Zülfü Livaneli'nin Türkiye ve tüm dünya toplumları nezdinde temsil ettiği adalet, özgürlük, eşitlik, insan ve doğa sevgisi, kültürel farklılıklara saygı ve sahiplenme, kültür, sanat ve edebiyat sevgisi gibi tüm değerleri korumak ve yaygınlaştırmak ile senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.”