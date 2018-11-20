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Livaneli ve Livaneli’yi etkileyen yazarlar St. Petersburg’da
Livaneli ve Livaneli’yi etkileyen yazarlar St. Petersburg’da
"Zülfü Livaneli ve O’nu Etkileyen Yazarlar" sergisi St. Petersburg Milletler Evi’nde açıldı.
Kültür Sanat 20 Kasım 2018 - 16:47

St. Petersburg Kültür Forumu'nun bir parçası olarak Zülfüarus Rus-Türk Kültür Derneği bünyesinde gerçekleştirilen sergiyle ilgili konuşan Zülfü Livaneli, “Dostum ve çevirmenim saygın Türkolog Apollianaria Avrutina ile birlikte, beni yetiştiren, üzerimde etkileri olan büyük yazar ve şairlerimizin portrelerini kapsayan bir sergi hazırlamaya karar verdik” dedi.

FOTOĞRAFLARIN ÇOĞU ARA GÜLER’E AİT

Türkiye'nin uzun ve köklü edebiyatında Rus klasiklerinin etkisinin büyük olduğunu söyleyen Livaneli, serginin büyük yazar ve şairlerimizin Rus kültür dünyasına tanıtılmasına da olanak sağlayacağına vurgu yaptı. Ayrıca sergi sayesinde Rus halkı ile dostluğun ve edebi yakınlığın da pekişeceğine dair inancını dile getirdi.

Sergide yer alan portrelerin pek çoğu yakın zamanda kaybettiğimiz dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'e ait.

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