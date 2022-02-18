Londra’nın simgesi Big Ben için geri sayım başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli simgelerinden biri olan tarihi saat kulesi Big Ben'de restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 4 yıllık restorasyonun ardından yeniden çanların çalınması bekleniyor.

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Standart boyut

2017 yılında son kez çanları çalınan tarihi saat kulesinde 4 yıl boyunca yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığı aktarıldı.

Kulenin restorasyon çalışmaları için 30 milyon sterlinden fazla bir bütçe ayrılırken saatin mekanizmasının bozulmasını engelleme, kulenin güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve modernleştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Geçen yıl açılması planlanan kulenin restorasyonunda Covid-19 salgını nedeniyle aksamalar yaşanmasının ardından bu yıl içerisinde dış cephesine kurulan, çalışma ve bakım ünitelerinin kaldırılarak yeniden açılması planlanıyor. (İHA)