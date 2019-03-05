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Los Reyes Del Tango İstanbul’a geliyor
Los Reyes Del Tango İstanbul’a geliyor
Tutkunun ve aşkın simgesi Tango, dünyaca ünlü Arjantinli orkestra 'Los Reyes del Tango, tek konserlik özel gösterisiyle İstanbul’da hayat bulacak. Efsanevi Tango müzisyenleriyle dans performanslarının buluşacağı etkinlik, 7 Mart Perşembe günü Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Kültür Sanat 5 Mart 2019 - 13:10

Tango müziğinin yaşayan en iyi icracılarından kabul edilen Los Reyes del Tango – Tango'nun Kralları – Orkestrası, 7 Mart’ta İstanbul’da hayat bulacak. Arjantin topraklarından doğan bu eşsiz müziğin en ünlü temsilcileri arasında gösterilen orkestra, yaşları 72 ile 84 arasında değişen 8 müzisyenden oluşuyor.
İtalya, İspanya, Portekiz, Avustralya, İsviçre, Ekvator, Kolombiya gibi ülkelerde başarılı performanslar sergileyerek ayakta alkışlanan gruba, aralarında 2018 Dünya Tango Dans Şampiyonları Dmitry Vasin & Sagdiana Hamzina ile 2010 TDSF Tango Dans Şampiyonu Eşref Tekinalp & Vanessa Gauch'un aralarında olduğu 6 çift eşlik edecek.

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