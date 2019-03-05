Los Reyes Del Tango İstanbul’a geliyor

Tango müziğinin yaşayan en iyi icracılarından kabul edilen Los Reyes del Tango – Tango'nun Kralları – Orkestrası, 7 Mart’ta İstanbul’da hayat bulacak. Arjantin topraklarından doğan bu eşsiz müziğin en ünlü temsilcileri arasında gösterilen orkestra, yaşları 72 ile 84 arasında değişen 8 müzisyenden oluşuyor.

İtalya, İspanya, Portekiz, Avustralya, İsviçre, Ekvator, Kolombiya gibi ülkelerde başarılı performanslar sergileyerek ayakta alkışlanan gruba, aralarında 2018 Dünya Tango Dans Şampiyonları Dmitry Vasin & Sagdiana Hamzina ile 2010 TDSF Tango Dans Şampiyonu Eşref Tekinalp & Vanessa Gauch'un aralarında olduğu 6 çift eşlik edecek.

