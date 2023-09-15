Lösemili çocuklarla birlikte söyleyecek

Küçük bir muayene odasından milyonlara uzanan hikayesini on binlerce hayata dokunarak ilmek ilmek işleyen Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, çeyrek asrını kutlamaya hazırlanıyor.

Nazan DOĞANER HALICI

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Kurulduğu 1998 yılında 35 Lösemili Çocukla hizmete başlayan LÖSEV, bugün 75 bine yakın aileye, 6 milyonu aşkın gönüllüsü ile Türkiye'nin ve dünyanın en büyük gönüllü ağını oluşturarak el uzatıyor. Her geçen yıl bağışçılarından personeline, kayıtlı hastalarından gönüllülerine ağını kat ve kat büyüten LÖSEV, kuruluşunun 25. yılını 19 Eylül'de İstanbul İş Sanat'ta düzenlenecek olan özel bir geceyle kutlayacak.

Kokteyl ve müzik dinletisi ile başlayacak olan gecede, LÖSEV'in çeyrek asırlık yolculuğundaki kilometre taşları ve mücadelesi konuklar ile paylaşılacak. Sonrasında ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu Lösemili çocuklardan oluşan koro eşliğinde sahne alacak. Gecede ayrıca LÖSEV'in çalışmalarına güç veren, Lösemi ve çocukluk çağı kanserlerine ilişkin toplumsal farkındalığın oluşmasına destek sağlayan kişilere “LÖSEV Çeyrek Asır Ödülü” takdimi de yapılacak.