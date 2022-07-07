Lost oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

Bir dönemin fırtınalar estiren dizisi "Lost"un üç oyuncusu tekrar bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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2004-2010 yılları arasında yayınlanan ve dünya genelinde birçok hayranı bulunan “Lost” dizisinin başrollerinden Josh Holloway, Daniel Dae Kim ve Henry Ian Cusick ile birlikte poz verdiği bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı.

Holloway gönderisine “Adadan merhaba” diye yazarak gizemli bir adada geçen ikonik diziye de gönderme yapmış oldu.

Cusick de, fotoğrafı Instagram Hikayesi’nde “Detoks haftası” başlığıyla yeniden yayınladı.

Televizyon ve film yapımcısı Melvin Mar da üçlünün başka bir fotoğrafını “harika 4 Temmuz hafta sonu” olarak adlandırdığı bir dizi başka fotoğraf ile birlikte yayınladı.

Dizi bittikten 12 yıl sonra yayınlanan ve üç oyuncunun da oldukça zinde göründüğü fotoğrafı, Lost hayranları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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