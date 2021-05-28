Louvre Müzesi tarihinde bir ilk

Paris’in ikonik sanat merkezlerinden biri olan Louvre Müzesi ilk defa bir kadın tarafından yönetilecek. Dünyanın en büyük sanat müzesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından seçilen Laurence des Cars yöneticiliğinde faaliyetlerine devam edecek. Sanat dünyasında saygın bir figür olan Des Carsas, 19. yüzyıl sanatında uzman bir isim.

Louvre’un mevcut başkanı Jean-Luc Martinez ise 1 Eylül 2021’de görevinden ayrılacak.

Fransa’daki çoğu büyük müze erkek liderler tarafından yönetiliyor. Des Cars, 2017’de Musée d’Orsay’ın müdürü olduğunda, bu rolü üstlenen ikinci kadındı. Des Cars, Musée d’Orsay’da 1994’ten 2007’ye kadar küratörlük yaptı ve çığır açan sergilerle beğeni topladı.

Des Cars, 2018’de New York Times’a verdiği bir röportajda; sanat dünyasında daha fazla kadının güçlü işlere imza atmasını umduğunu belirterek şunları söylemişti: “Bu, resmi kurumların kadınlara yeterince ulaşmamasının veya onlara yeterince güvenmemesinin bir sonucu. Burada, derinden kök salmış kültürel alışkanlıklardan bahsediyoruz.”

Des Cars, başka bir röportajında ise “Kadınlar kişisel şüphelerinin üstesinden gelmeli ve kendilerine şunu söylemeli: ‘Ben bunu yapabilirim. Hayatımda ve kariyerimde doğru bir zaman. Buna hazırım'” diyerek kadınlara ilham vermişti.

19. yüzyıl sanat uzmanı Laurence des Cars, Louvre Müzesi’nin ilk kadın müdürü olacak.