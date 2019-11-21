Louvre Müzesi’nde Leonardo Da Vinci sergisi

Fransa'nın başkenti Paris'in dünyaca ünlü müzesi Louvre, 24 Ekim'de açılan, Rönesans döneminin temsilcisi, sanat ve bilim alanında birçok eser bırakan Leonardo Da Vinci’nin ölümünün 500. yıl dönümü dolayısıyla sanatçının onuruna düzenlenen sergiye ev sahipliği yapıyor. Açılalı henüz bir ay olmadan sergiyi 365 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Louvre Müzesi'ndeki piramitlerin altındaki Napolyon Salonu’nda, bilim adamı, mühendis ve sanatçı Da Vinci’ye ait dünyanın dört bir köşesinden diplomatik girişimler sonucu toplanan 162 eser sergileniyor. 24 Ekim-24 Şubat tarihleri arasında sürecek olan sergide Leonardo Da Vinci'nin insan toplumuna katkısı gözlenecek.(İHA)