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Louvre Müzesi’nde Leonardo Da Vinci sergisi
Louvre Müzesi’nde Leonardo Da Vinci sergisi
Dünyanın en ünlü ressamlarından Leonardo Da Vinci'nin, ölümünün 500. yıl dönümü nedeniyle Paris'te bulunan Louvre Müzesi’nde açılan sergi rekor ilgiyle karşılandı.
Kültür Sanat 21 Kasım 2019 - 10:47

Fransa'nın başkenti Paris'in dünyaca ünlü müzesi Louvre, 24 Ekim'de açılan, Rönesans döneminin temsilcisi, sanat ve bilim alanında birçok eser bırakan Leonardo Da Vinci’nin ölümünün 500. yıl dönümü dolayısıyla sanatçının onuruna düzenlenen sergiye ev sahipliği yapıyor. Açılalı henüz bir ay olmadan sergiyi 365 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.
Louvre Müzesi'ndeki piramitlerin altındaki Napolyon Salonu’nda, bilim adamı, mühendis ve sanatçı Da Vinci’ye ait dünyanın dört bir köşesinden diplomatik girişimler sonucu toplanan 162 eser sergileniyor. 24 Ekim-24 Şubat tarihleri arasında sürecek olan sergide Leonardo Da Vinci'nin insan toplumuna katkısı gözlenecek.(İHA)

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