Ludmil Angelov’dan unutulmaz müzik şöleni
"Sanat iyileştirir" temasıyla devam eden 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov'u sanatseverlerle buluşturarak unutulmaz bir klasik müzik şölenine imza attı.
“Sanat iyileştirir” temasıyla bu yıl 19.’su yapılan Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nde programa çıkan Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov, müzik severlere unutulmaz bir keyif yaşattı.
Şef Davide Damiani yönetiminde Festival Orkestrası’nın eşlik ettiği konser, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak müzik severlerin beğenisine sunuldu.
Konserde, Gershwin’in Rhapsody in Blue ve 3 Preludes, Ravel’in Bolero eserleri seslendirildi.
Konser sonunda Ludmil Angelov, Chopin’in op. 10 no.3 Piyano Etüdü’nü bis olarak seslendirdi.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selman Yağcı ve Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sakuçoğlu sanatçılara çiçek takdim etti.
2 EKİM’DE PERDELER KAPANACAK
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, perdelerini, 2 Ekim’de saat 20.00'de Goran Bregovic ile kapatacak.
Son derece ilgi görmesi beklenen kapanış konseri biletlerinin www.merfest.org.tr veya www.biletfest.com adresinden temin edilebileceği bildirildi.