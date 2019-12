Ludovico Einaudi müjdesi

Dijital platformlarda 2 milyar dinlenmeyle klasik müzik alanında rekolar kıran Einaudi, 2019'a damgasını vuran yeni projesi “Seven Days Walking” ile 31 Ocak akşamı Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçının Alp Dağları'nda her gün yağan karın altında yaptığı yürüyüşlerden esinlenerek bestelediği, 7 farklı bölümden oluşan ve her bir bölümü aylık periyotlarda yayınlanmış olan son albümü Seven Days Walking sanatçının ustalık eseri niteliğinde. Aynı rotayı kar altında her gün yeniden yürüyen ve her seferinde keşfettiği yeni detayları müziğine yansıtan Ludovico Einaudi dinleyenlerini yedi bölümden oluşan bir müzik labirentinde gezintiye çıkartacak.

AVRUPA’NIN GÖZDESİ

Klasik müzik ve deneysel müziğin yaşayan en büyük temsilcilerinden Ludovico Einaudi, 1996 yılında solo performanslarından oluşan ilk koleksiyonunu yayımladıktan sonra Avrupa'nın en çok satan piyanist ve bestecilerinden biri haline geldi. Özellikle, “Eden Roc” ve “I Giorni” albümleriyle müzik dünyasının beğenisini toplayan İtalyan sanatçı, uzun yıllar boyunca listelerin üst sıralarındaki yerini korudu.

SAYISIZ ESER

“This is England”, “The Intouchables” ve “Mommy” gibi birçok sevilen filmin müziklerine de imza atan Einaudi, “Una Mattina”, “Diario Mali” albümlerinin ardından, yedinci stüdyo albümü “Divenire” için Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası'yla yaptığı işbirliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 2009 yılında yayımlanan “Nightbook” ile minimalist elementlere ağırlık veren müzisyen, 2013 yılında Verona yakınlarında bir manastırda kaydettiği eşsiz albümü “In a Time Lapse”i sevenleriyle buluşturdu. 2015 yılında ise klasik Yunan felsefesinden, elementlerden, ünlü soyut ressam Kandinsky'den, sanatın manevi unsurları ve sorumluluklarından izler taşıyan albümü “Elements”le gündeme geldi.