Lületaşı Festivali başlıyor

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Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Alpu'ya yapılmak istenen kömürlü termik santral nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Lületaşı'na sahip çıkmak için ‘Deniz Köpüğü' sloganı ile Lületaşı Festivali düzenliyor. 13 Eylül 2018 Perşembe Günü başlayacak olan Lületaşı Festivali'ne 17 sanatçı katılacak. Lületaşının bilinirliğini ulusal ve uluslararası arenada artırmayı hedefleyen Lületaşı Festivali'nin birinci gününde Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) ‘Lületaşı Yaşamalı' konulu bir panel düzenlenecek. Moderatörlüğünü Sezgin Sönmez'in yapacağı Lületaşı Yaşamalı Paneline konuşmacı olarak; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilcisi Ümit Yıldırım, TMMOB Ziraat MühendisleriOdası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar ile lületaşı maden işçileri Süleyman Özsak ve Ümit Kara katılacak. Panelin ardından saat 18.00'de ise Odunpazarı Meydanı'nda Lületaşı Festivali'nin açılış töreni yapılacak.

Festivale katılan sanatçılar ise çalışmalarına festivalin ikinci günü olan 14 Eylül Cuma Günü başlayacak. Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleşecek olan workshoplar, 15 Eylül Cumartesi Günü de devam edecek. Festival kapsamında sanatçı Ali Rıza Saltık, 14 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 21.00'de Odunpazarı Meydanı'nda konser verecek.

Lületaşı Festivali, 16 Eylül 2018 Pazar Günü saat 16.00'da Lületaşı Galerisi'nde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek.

TERMİK SANTRAL YAPILIRSA LÜLETAŞI BİTECEK

Eskişehir’de yapılması planlanan ancak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hukuk İşleri tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi, Toprak Koruma Kurulu'nun üye ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Danıştay 10. Dairesi karar ile ilgili gerekçe yazısında, Anayasanın 44. maddesine atıfta bulunarak, Devletin toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtildi. Dünayada bir tek Eskişehir’de çıkartılan lületaşı, bölgeye yapılacak olan termik santralin yapılması durumunda çıkartılamayacak. Yerin 50 metre altından açılan kuyulardan çıkartılan lületaşı madeni, termik santralin yapılması dırumunda santralin altında kalacak. Yaklaşık 5 bin kişinin ekmek yediği lületaşından pipolar ve çeşitli hediyelik eşyalar yapılıyor. Bunlar da başta ABD olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine satılıyor.



