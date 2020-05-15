‘Lütfi Özkök: Portreler’ sergisi evlere geliyor

Sergi, yazar ve sanatçı portreleri ile uluslararası alanda tanınan fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök'ün 1950'li yıllardan itibaren edebiyat ve sanata yön veren 80 ismin fotoğrafına yer veriyor. “Lütfi Özkök: Portreler” sergisi, bir döneme tanıklık ederken, izleyiciyi portre fotoğrafının sunduğu anlamlar üzerine düşünmeye de davet ediyor. Sanal turda fotoğraflara, Lütfi Özkök’ün hayatına dair bir belgesel, sergi metinleri, ses kayıtları, belge ve görseller eşlik ediyor.

Sanal turda serginin küratörü Demet Yıldız, sanatçının hayatına ve çalışmalarına odaklanan Osman İkiz'in Rüzgârların Yolunda ile Nilgün Uzun Uluocak'in editorlugunu yaptigi Portreler, Türk Edebiyatına Dönemsel Bakış adlı kitaplardan alıntıları seslendiriyor.

Özkök'ün torunu Anna Juhlin'in Stockholm Tempo Belgesel Film Festivali'nde genç yönetmenler dalında birincilik kazandığı ve dedesinin yaşamını anlatan Fil Gibi Evdeki Şair (Poeten i Elefanthuset) adlı 2010 tarihli belgesel film de sanal turda izleyiciyle buluşuyor.

ŞAİR FOTOĞRAFÇI, FOTOĞRAFÇI ŞAİR

Lütfi Özkök'ün aynı zamanda şair olması, edebiyat ve sanat dünyasını yakından takip etmesi ve öznelerini portrelemeye başlamadan önce onlarla diyaloğa girmesi objektifine yansır. Sergide yer alan Nâzım Hikmet, Samuel Beckett ve René Char gibi isimlerle uzun yıllar dostluğunu devam ettiren Özkök, bu isimlerin farklı zamanlarda portrelerini çekerek hayatlarındaki dönüşümün yüzlerine yansıyan kaydını tutmaya çalışır.

NAZIM’ıN ÜNLÜ PORTRESİNİ O ÇEKTİ

1959'da Stockholm'de ilk kez fotoğraflarını çektiği Nâzım Hikmet'in belleklerde yerini alan ünlü portreleri bu dönemde çekilir. 1960 yılında Kopenhag'da Uluslararası Yazarlar Toplantısı'na katılan Özkök'ün portre arşivi katıldığı yazar konferanslarıyla zenginleşir. Özkök, Nâzım Hikmet ile 1962'de Floransa'daki Uluslararası Yazarlar Toplantısı'nda yeniden bir araya gelir ve portrelerini çeker.